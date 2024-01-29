الداخلية توضح بشأن وجود حالة قتل في منطقة الزعفرانية ببغداد

2024-01-29 19:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأوضحت وزارة الداخلية، بشأن وجود حالة قتل في منطقة الزعفرانية ببغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تقريراً تلفزيونياً عن وجود حالة قتل في منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد، بعد حدوث خلاف أدى الى مشاجرة بين المجني عليه والجناة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء الجناة من قبل وزارة الداخلية كون المتهمين بالقتل يدعون أنهم من أقرباء وزير الداخلية."وأضافت، أن "هذا الادعاء غير صحيح، كون مركز شرطة الزعفرانية ألقى القبض على (٦) متهمين بهذه القضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة"، مؤكدة انها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة على من ادعى عليها وأطلق بحقها اتهامات باطلة وغير صحيحة".