2024-01-29 19:42:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، ان الهجوم الاخير على القوات الامريكية في الأردن سيكون له "تبعات وخيمة".

وقال سوليفان في تصريحات تابعتها "بغداد اليوم"، "لن أتحدث عن قرار الرئيس بشأن الرد على الهجوم الذي استهدف قواتنا في ‎الأردن"، مبينا ان "الهجوم الأخير على قواتنا في ‎الأردن سيكون له تبعات وخيمة".

واضاف ان "فريق الأمن القومي يبحث مع الرئيس سبل الرد على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية".

وفي وقت سابق من اليوم التقى الرئيس الامريكي جو بايدن مع أعضاء رئيسيين في طاقم الأمن القومي مع تصاعد الضغوط من الكابيتول هيل للانتقام من إيران بعد مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأردن على يد القوات المدعومة من إيران.

وبحسب إعلان من البيت الأبيض، فإن اجتماع الاثنين ضم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ووزير الدفاع لويد جيه. أوستن الثالث، ومدير المخابرات الوطنية أفريل هينز، ورئيس الأركان جيف زينتس، والنائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي جون فاينر، لشؤون الأمن الداخلي. المستشارة الدكتورة ليز شيروود راندال، ومنسق مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط بريت ماكغورك.

ويدعو كل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين إلى ردود فعل قوية ضد القوات الإيرانية، على الرغم من أن كبار الديمقراطيين تجنبوا إلى حد كبير استخدام لغة تدعو إلى شن هجمات مباشرة في إيران.