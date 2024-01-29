انتقادات لفتح قنصليات كردية جديدة: الممثليات الحالية فشلت والاقليم "خسر" الدعم الدولي

2024-01-29 20:00:28 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، أن الإقليم تراجع على مستوى العلاقات الإقليمية والدولية، معبرا عن استغرابه من توجه الاقليم لفتح قنصليات جديدة في دول خارجية.

وقال الشيخ في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "حتى وقت قريب كان إقليم كردستان يمثل أولوية للدول الإقليمية وحتى الدول الكبرى وأي مسؤول خارجي يزور العراق لابد من أن يزور الإقليم".

وأضاف أن "الممثليات الخاصة بإقليم كردستان فشلت في تحسين علاقات الإقليم الخارجية، ويبدو أن هناك تراجعا في دعم كردستان من قبل المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن "الحديث عن زيادة عدد الممثليات في الخارج أمر غير مفهوم، فالممثليات الحالية فشلت، وتحسين العلاقات مع الدول الخارجية يتم عبر إجراءات ملموسة داخل الإقليم تحسن السمعة خارجيا".

ويوم امس الاحد، أعلن رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني أن حكومته تعتزم رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في عدد من الدول التي وصفها بالـ"الصديقة والمهمة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق المؤتمر السنوي الثالث لممثليات حكومة اقليم كردستان المنعقد في مدينة أربيل والذي تستمر أعماله لمدة خمسة أيام.

وقال مسرور بارزاني في كلمته، إن "ما يبعث على السرور أن العلاقات الخارجية والدولية لإقليم كردستان في السنوات الماضية تطورت ونمت كثيراً"، مردفا بالقول إن "عدد القناصل والبعثات الدبلوماسية في إقليم كردستان آخذة بالزيادة والتوسع".

وأضاف، أن "برنامجنا المستقبلي يتضمن زيادة عدد ممثليات حكومة اقليم كردستان في الخارج، وفي عدة بلدان صديقة ومهمة التي تمتلك قناصل في الإقليم بهدف المضي في ترسيخ الصداقة، والعلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية والاكاديمية".



