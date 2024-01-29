الاتحاد العراقي لكرة القدم يصدر بيانا بشأن ما حدث في مؤتمر كاساس

2024-01-29 20:24:12 - المصدر: بغداد اليوم





بيان





تابعنا باستهجانٍ شديدٍ ما حصلَ في المُؤتمرِ الصحفيّ لمُدربِ منتخبنا الوطنيّ "خيسوس كاساس" بعدَ المُباراةِ أمامَ المُنتخبِ الأردنيّ، إذ كان المشهدُ أشدَّ إيلاماً من وقعِ الخـُروجِ غير المُستحقِ لمنتخبنا من البُطولةِ الآسيويّة، ولا يمتُّ للإعلامِ العراقيّ الأصيلِ المعروف بمواقفه المُشرفةِ بأي صلةٍ، إذ سجلت تلك التصرفات نقطةً سوداء في تأريخه من خلال بعضِ الأسماءِ التي استغلت وجودها الطارئ في محفلٍ مهمٍ لعكسِ صُورةٍ هجينةٍ عن الإعلام.

ونحن إذ نستنكرُ ما حصلَ من تجاوزٍ سافرٍ وتصرفاتٍ مقيتةٍ هوجاء بحقِّ المُدربِِ كاساس، فنحن نؤكدُ أننا قررنا عدمَ التعامل مع هؤلاء الإعلاميين مريدي الفوضى مُستقبلاً، وسنسلكُ الطرقَ القانونيّة بردِّ اعتبار المدرب، ومفاتحة الجهاتِ المُختصة لبيانِ ما حصلَ، وتبيين السيناريو المرسوم منذ وقتٍ مُبكرٍ، وقد نصلُ إلى خطواتٍ أبعد من ذلك في سَبيلِ الحِفاظِ على صُورةِ المنتخبِ الوطنيّ التي ما زالت شامخةً، وتمضي إلى الهدفِ الذي رسمناه مبكراً من أجل تحقيقه بدعمٍ لا محدود من قبل دولةِ رئيس الوزراء والحكومة وجماهيرنا الوفية وإعلامنا المهنيّ الذي لا يرتضي مطلقاً تلك التصرفاتَ التي أساءت للعراق قبلَ أن تسيءَ للمُدرب.