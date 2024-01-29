2024-01-29 20:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استنكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء الاثنين، الأحداث التي رافقت المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب خيسوس كاساس، عقب مباراة الأردن، لحساب الدور الستة عشر من كأس آسيا 2023.

وتابع الاتحاد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، باستهجانٍ شديدٍ ما حصلَ في المُؤتمرِ الصحفيّ لمُدربِ المنتخب "خيسوس كاساس" بعدَ المُباراةِ أمامَ المُنتخبِ الأردنيّ، مؤكداً أنه كان أشدَّ إيلاماً من وقعِ الخـُروجِ غير المُستحقِ من البُطولةِ الآسيويّة.

وأضاف أن ما حدث "لا يمتُّ للإعلامِ العراقيّ الأصيلِ المعروف بمواقفه المُشرفةِ بأي صلةٍ، إذ سجلت تلك التصرفات نقطةً سوداء في تاريخه من خلال بعضِ الأسماءِ التي استغلت وجودها الطارئ في محفلٍ مهمٍ لعكسِ صُورةٍ هجينةٍ عن الإعلام".

واستنكرُ اتحاد الكرة، ما حصلَ من "تجاوزٍ سافرٍ وتصرفاتٍ مقيتةٍ هوجاء بحقِّ المُدربِِ كاساس"، وقرر عدمَ التعامل مع هؤلاء الإعلاميين مريدي الفوضى مُستقبلاً، وسلك الطرقَ القانونيّة بردِّ اعتبار المدرب.

وأشار إلى مفاتحة الجهاتِ المُختصة لبيانِ ما حصلَ، واستيضاح السيناريو المرسوم منذ وقتٍ مُبكرٍ، مردفاً بالقول: "قد نصلُ إلى خطواتٍ أبعد من ذلك في سَبيلِ الحِفاظِ على صُورةِ المنتخبِ التي ما زالت شامخةً، وتمضي إلى الهدفِ الذي رسمناه مبكراً من أجل تحقيقه بدعمٍ لا محدود من قبل رئيس الوزراء والحكومة والجماهير الوفية والإعلام المهنيّ الذي لا يرتضي مطلقاً تلك التصرفاتَ التي أساءت للعراق قبلَ أن تسيءَ للمُدرب".

ونفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، بوقت سابق من اليوم، الأنباء المتداولة في منصات التواصل ووسائل الإعلام، بشأن قرار الاتحاد الآسيوي حظر الصحفيين الذين تسببوا بفوضى المؤتمر الصحفي للمدرب خيسوس كاساس.

وأشارت الأنباء إلى حرمان الصحفيين العراقيين من تغطية أي أحداث رياضية مستقبلاً، وكذلك إلى فتح رئاسة الوزراء أيضا تحقيقاً بالموضوع والمطالبة من المؤسسات الإعلامية العراقية، بأسماء الصحفيين.

كما أعلن اتحاد الكرة، التقدم بشكوى للجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، بشأن مباراته مع الأردن، التي شهدت جدلاً تحكيمياً ظالماً من قبل الحكم الإيراني علي رضا فغاني.

وودع المنتخب العراقي بطولة كأس آسيا، عصر اليوم، بخسارة صعبة أمام نظيره الأردني الذي سجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة المثيرة للجدل، خاصة بعد أن شهدت طرد مهاجم العراق أيمن حسين.