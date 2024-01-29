نقيب الصحفيين يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحق الإعلاميين الذين اثاروا الفوضى بمؤتمر كاساس

2024-01-29 20:48:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

نقيب الصحفيين العراقيين يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحق الصحفيين الذين تسببوا في اثارة الفوضى بعد مباراة العراق والاردن





وجه نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي لجنة الانضباط في النقابة بالتحقيق مع الصحفيين الذين قاموا بالتجاوز والاساءة اثناء المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني بعد مباراة العراق والاردن اليوم .

واكد اللامي ان الصحفي الحقيقي عليه ان يتحلى بالثقة والالتزام واحترام المعايير المهنية في مثل هكذا مناسبات وان ماحدث اليوم من تصرفات غير مسؤولة من صحفيين امر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه .

ودعا نقيب الصحفيين العراقيين لجنة الانضباط الاسراع في التحقيق وكشف الملابسات التي حصلت ومعاقبة المتسببين .





نقابة الصحفيين العراقيين

29/1/2024