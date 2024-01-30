كوت ديفوار تقصي السنغال وتبلغ ربع نهائي كأس أفريقيا

2024-01-30 00:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتأهل منتخب كوت ديفوار إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد مواجهة ماراثونية ضد السنغال (حامل اللقب) انتهت بفوز الأفيال بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1 في ثمن النهائي.تقدم منتخب السنغال مبكرا في الدقيقة 4 عن طريق حبيب ديالو ولكن المنتخب الإيفواري سجل هدف التعادل بهدف من ضربة جزاء سجله فرانك كيسيه في الدقيقة 76.ولجأ المنتخبان لضربات الترجيح، وسجل للمنتخب السنغالي كاليدو كوليبالي وباب سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأضاع موسى نياكاتيه.