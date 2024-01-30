ألفونسو ديفيز يكسر صمته بشأن اهتمام ريال مدريد

2024-01-30 05:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واععلق الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ، على أنباء ارتباط اسمه بالانتقال لصفوف ريال مدريد خلال الصيف المقبل.ويأمل ريال مدريد التعاقد مع ديفيز في الصيف المقبل لتدعيم مركز الظهير الأيسر في صفوفه، علماً بأن عقد اللاعب مع بايرن ميونخ ينتهي في صيف 2025.وقال ديفيز، في تصريحات نقلتها شبكة "جول" العالمية: "أشعر براحة شديدة هنا (بايرن ميونخ)".وأضاف: "ألعب في فريق رائع، أحد أفضل الأندية في أوروبا، وأحافظ على تركيزي وأقدم كل شيء للفريق والجماهير".وترددت أنباء قوية أيضا حول رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع اللاعب الكندي أيضا، إلى جانب تشيلسي.ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد (47) نقطة، بعد مرور (19) جولة.المصدر : كورة