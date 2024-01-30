حيلة باريسية جديدة لعيون لويس إنريكي

2024-01-30 05:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعيتحرك مسؤولو نادي باريس سان جيرمان في كل الاتجاهات استجابة لرغبات المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للفريق الباريسي.وأكدت صحيفة "ليكيب" أن باريس في مفاوضات مستمرة لبيع مهاجمه (هوجو إيكيتيكي) لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.وأشارت إلى أن النادي الألماني قدم عرضا لضم إيكيتيكي مقابل (15) مليون يورو بينما يتمسك النادي الباريسي بالحصول على (30) مليون يورو، وهو إجمالي قيمة الصفقة (الإعارة + بند الشراء)والمفاوضات مستمرة بين الناديين لكن لم يتوصل الناديان لاتفاق بعد.وكشفت ليكيب أن النادي الباريسي اقترح حلاً جديداً لإتمام الصفقة وهو تضمين المكافآت والمكاسب المالية المحتملة من بيع اللاعب مستقبلاً ضمن المبلغ الإجمالي للصفقة.يذكر أن هوجو إيكيتيكي انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2022 قادما من ريمس،لكن المهاجم الفرنسي الشاب خرج تماماً من حسابات لويس إنريكي الذي أشركه لدقائق قليلة في مباراة لوريان بالجولة الأولى ثم أبعده تماما منذ آب الماضي.وأوصى إنريكي الإدارة الباريسية برغبته في تقليص القوام الهجومي بالاستغناء عن هوجو إيكيتيكي خلال شهر كانون الثاني الجاري.المصدر : كورة