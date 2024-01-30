اليوم .. مواجهة قوية تجمع السعودية بكوريا الجنوبية في كأس آسيا

2024-01-30 06:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام اليوم الثلاثاء مباراتان لحساب دور الـ (16) لبطولة كأس آسيا المقامة منافساتها حالياً في دولة قطر .وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية إن اللقاء الأول سيجمع منتخب أوزبكستان بنظيره التايلندي وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً على استاد الجنوب بقيادة الحكم (محمد نظمي نصر الدين) وبمساعدة الحكم (محمد زايرول بن خليل) والحكم (محمد عارف شامل)".وأضاف أن" المنتخب السعودي سيواجه نظيره الكوري الجنوبي في مواجهة من العيار الثقيل في الساعة السابعة مساءً على استاد المدينة التعليمية بقيادة الحكم: ( الجيز تاتاشيف) ومساعدة الحكم: (أندري تسابنكو) والحكم(تيمور جاينولين)".