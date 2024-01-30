التربية توثق أسس إطلاق المرحلة الثانية من نظام إدارة المعلومات

2024-01-30 06:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وثقت وزارة التربية أسس إطلاق المرحلة الثانية من نظام إدارة المعلومات (Emis) خلال لقاء مدير مكتب الوزير الدكتور سعد أحمد الجميلي وفدٍ يُمثل منظمة اليونسكو واليونيسف مع عرض ابرز الإنجازات المتحققة في عام ٢٠٢٣ والخطط المنهجية لعام ٢٠٢٤ في مبنى الوزارة.



وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة محاور الاجتماع والمخرجات التي تمخض عنها بصورة مختصرة حيث تضمنت مناقشة شمول(١٠) مديريات عامة للتربية مع ملاكاتها التعليمية والتدريسية في تفعيل هذا البرنامج الهادف الى تطوير العمل الإداري والمؤسسي وتنفيذ الدورات التدريبية اللازمة لتنمية المهارات.

يتبع ...