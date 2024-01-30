2024-01-30 06:24:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أوضح المتنبّئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، حالة الطقس في البلاد، مبينا، أن فرصا لهطول الأمطار ستكون مابين واطئة ومتوسطة الأرتفاع في عموم البلاد.

وقال عطية في منشور على جدارية فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم"، إن "سماء البلاد تتزين بسحب ركامية مابين واطئة ومتوسطة الارتفاع وتتركز فرص هطول الأمطار نهار هذا اليوم في اغلب مناطق الانبار ونينوى ومناطق متفرقة من صلاح الدين وكركوك ومناطق متفرقة محدودة من النجف والسماوة وذي قار والبصرة".

وتوقع عطية، "استمرار فرص الهطول ليلاً في نينوى وصلاح الدين وشرق الانبار وتشمل كذلك اغلب مدن كردستان وكركوك وديالى ومناطق متفرقة من العاصمة بغداد وواسط والنجف و كربلاء وبابل والديوانية".