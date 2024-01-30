2024-01-30 06:30:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، استعداد العراق لإبرام مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللبنانية.

وذكر بيان للهيئة تلقته "بغداد اليوم"، ان "القاضي (حيدر حنون)، وخلال لقائه بمقرّ الهيئة السفير اللبناني علي الحبحاب، نوَّه بالانفتاح الكبير للحكومة العراقيَّة على أشقائها العرب".

ولفت القاضي حنون، بحسب البيان إلى أنَّ "ذلك يسهم في تطوير العــلاقات السـياسيَّة والاقتصاديَّـة والثقافيَّة والاجتماعيَّة بينها"، مُشدّداً على "ضرورة التنسيق وتضافر الجهود في مجال مُكافحة الفساد، والعمل على تجاوز العقبات بهذا الصدد عبر مُذكّرات التفاهم والعلاقات الثنائيَّة".

وأعرب حنون عن سعادته "بإبرام هيئة النزاهة لمُذكّرات التفاهم مع عددٍ من الأجهزة النظيرة في الدول العربيَّة"، عاداً "ذلك من الخطوات التي تندرج في إطار الامتثال لمُقرَّرات الاتفاقيَّتين الأمميَّة والعربيَّة لمُكافحة الفساد".

وأبدى حنون " استعداد هيئة النزاهة الاتحاديَّة لإبرام مُذكّرة تفاهمٍ مع الهيئة الوطنيَّة لمُكافحة الفساد اللبنانيَّة في مجال منع الفساد والوقاية منه ومكافحته".

من جانبه، أكَّد السفير اللبناني علي الحبحاب "استعداد السفارة اللبنانيَّة في بغداد لتذليل العقبات كافة التي قد تعرقل التعاون بين الطرفين في مكافحة الفساد"، لافتاً إلى أنَّ "التعاون بين هيئة النزاهة العراقيَّة والهيئة الوطنيَّة لمُكافحة الفساد اللبنانيَّة وما قد يسفر عنها من إبرام مُذكّرة تفاهمٍ يسهم في تيسير عمل الشركات والمُستثمرين اللبنانيّين العاملين في العراق"، وفقا لبيان النزاهة.