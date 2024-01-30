إجرام بغداد تطيح بعصابة تمتهن سرقة محتويات الدور الخالية من ساكنيها

2024-01-30 06:48:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد ضمن مكتب مكافحة إجرام الزهور من التوصل الى معلومات عن طريق المصادر حول وجود عصابة تقوم بسرقة الدور الخالية من ساكنيها ضمن منطقة حسينية الزهور ولدى تدقيق المعلومات والتأكد من صحتها تم التحري والتوصل لأحد أفراد العصابة وإلقاء القبض عليه والذي اعترف بقيامه بسرقة مبالغ مالية وأجهزة كهربائية وممتلكات أخرى من داخل الدور السكنية أثناء مغادرة أصحابها بالاشتراك مع أربعة متهمين آخرين، كما اعترف أيضاً بتعاطي المواد المخدرة مع المتهمين الهاربين وبدلالته تم إلقاء القبض على بقية أفراد العصابة، وتم عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.

يتبع ...