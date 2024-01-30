القضاء ينفي تزايد حالات الانتحار في العراق

2024-01-30 06:48:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ما تم تداوله في احدى القنوات الفضائية بخصوص تزايد موضوع حالات الانتحار هي ارقام غير دقيقة وغير صحيحة ومنافية للحقيقة، بعدما ذكر وعلى لسان احد الضيوف أن حالات الانتحار تزايدت من عام 2015 إلى 2022، ونود نبين انه لا توجد اية احصائية رسمية لعام 2015 صادرة من قبل مجلس القضاء الاعلى بعدما تمت الاشارة في البرنامج التلفزيوني أن الاحصائية في السنة المشار اليها سجلت (376) حالة انتحار، كما ذكر في هذا البرنامج أن احصائية عام 2022 سجلت (1073) حالة، في حين أن الاحصائية الرسمية الصادرة من قبلنا بلغت (476) حالة وهي تختلف عما تم ذكره في البرنامج التلفزيوني، كما ندعو وسائل الاعلام كافة، المرئية والمسموعة والمقروءة إلى توخي الحذر في نقل اي معلومة والاعتماد على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى والصفحات الرسمية (الفيس بوك- منصة X - تليكرام) تحت اسم (إعلام القضاء).