ارتفاع "ملحوظ" بأسعار صرف الدولار في بغداد واربيل

2024-01-30 07:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز؛ ان "اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152000 دولار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الاثنين 151400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 152250 دينارا مقابل الدولار وسعر الشراء 152150 دينارا مقابل 100 دولار.