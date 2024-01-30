البنك المركزي العراقي يكشف سبب فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف "الهدى"

2024-01-30 07:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، عن قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على مصرف "الهدى" العراقي، عازياً السبب إلى أنشطته في عام 2022.

وذكر البنك المركزي العراقي في بيان اليوم، أن المصرف لم يشارك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية خلال العام 2023، مشدداً على أنه مستمر في تقديم خدماته المصرفية دون التعامل بالدولار الأمريكي ويسمح له التعامل بالعملات الأجنبية الأخرى.