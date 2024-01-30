"تحسم بخروج المغلوب"..  10 مباريات في الدور الثاني لبطولة كأس العراق

2024-01-30 07:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن مباريات الدور الثاني لبطولة كأس العراق لكرة القدم والتي حدد انطلاقها يومي السبت والأحد المقبلين باقامة 10 مواجهات جميعها تنطلق في الثانية ظهراً.

ويستضيف ملعب النجف الثانوي مباراة نادي الكوفة وضيفه نادي الكرخ ، بينما يلاقي عفك على ملعبه ضيفه فريق زاخو، وعلى ملعب امانة بغداد يلاقي فريق النفط ضيفه فريق البيشمركة، وعلى ملعب القاسم يضيف فريق القاسم فريق نوروز، وفريق الفهد يضيف على ملعب الرمادي فريق الحدود، ويحتضن ملعب الميناء مباراة فريق الميناء وضيفه فريق نفط الوسط ، وفريق دهوك يضيف على ملعبه فريق نفط ميسان.

وتتواصل منافسات الدور الثاني يوم الأحد المقبل بإجراء ثلاث مواجهات يستهلها فريقا كربلاء وضيفه مصافي الجنوب على ملعب الأول، وفي اللقاء الثاني يلاقي فريق امانة بغداد على ملعبه ضيفه فريق الكرمة، وعلى ملعب الميناء يضيف فريق نفط البصرة فريق النجف .

وتقام المباريات بأسلوب خروج المغلوب وفي حال التعادل تذهب المباريات مباشرة لركلات الحظ الترجيحية.