2024-01-30 07:30:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، أن بغداد ستستضيف اجتماعاً مهمًا نهاية الاسبوع لوضع اللمسات الاخيرة على تشكيلة حكومة ديالى.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد اداء اعضاء مجلس ديالى الـ15 اليمين القانونية في محكمة الاستئناف ببعقوبة، بات الطريق مشرعًا للمضي في حسم الاستحقاقات الاخيرة ومنها تسمية المرشحين لمناصب المحافظ ونوابه ورئاسة المجلس وبقية المناصب الاخرى".

واضاف، ان "بغداد ستستضيف الخميس القادم اجتماعًا يمثل 5 اطراف مهمة بينها الاطار التنسيقي لوضع اللمسات الاخيرة على تشكيل حكومة ديالى المحلية ورئاسة المجلس من خلال توزيع المناصب وفق الاستحقاقات"، لافتا الى ان" الاجتماع سيكون حاسما في تحديد بوصلة من يشارك في التشكيلة او يلجأ للمعارضة".

واشار الى أن" كل المؤشرات تقود الى أن الإطار سيحصل على منصب المحافظ في كل الاحوال الا إذا تغيرت المعادلة وفق توافقات جديدة وهذا الامر صعب لكنه ليس مستحيلا".

و أدى يوم امس الاحد، أعضاء مجلس محافظة ديالى الجدد، اليمين القانونية أمام رئيس محكمة الاستئناف.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "اعضاء مجلس محافظة ديالى الفائزين أدوا القسم امام رئيس استئناف محكمة ديالى القاضي حسين الزهيري".

وفي (22 كانون الثاني 2024)، وجه مجلس القضاء الأعلى، رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين بالانتخابات لتأدية اليمين القانوني.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الأولى في الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين الموافق 22 /1 /2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، اقر ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف".

وأضاف أنه "بمناسبة إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التصديق على النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وجه المجلس رؤساء محاكم الاستئناف استقبال الفائزين لتأدية اليمين القانونية أمام رئيس الاستئناف حصراً في مقر رئاسات محاكم الاستئناف أما في بغداد تكون مراسيم تأدية اليمين في مقر رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ عملاً بأحكام المادة رقم (29) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008".