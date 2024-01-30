منتخبنا الوطني للسيدات يبدأ معسكره التدريبي في فرنسا

2024-01-30 07:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعشرع منتخبنا الوطنيّ للسيدات، أمس الاثنين، بمعسكرهِ التدريبي في مجمع (كلير فونتين) شمالي العاصمة الفرنسيّة باريس تحضيراً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.وذكر بيان للقناة الإعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" المعسكر يأتي ضمن برنامج بروتوكول التعاون بين الاتحاد العراقيّ لكرة القدم وسفارة جمهوريّة فرنسا في بغداد، حيث يشمل إقامة معسكرات تدريبيّة للمُنتخبات النسويّة للارتقاء بمستوياتِ الملاكات الفنيّة واللاعبات".وأضاف أن "عضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد العراقيّ لكرة القدم مشرفة اللجنة النسوية (رشا طالب) ورئيس اللجنة النسويّة (نبراس كامل) حضرن التدريبات التي أقيمت بإشرف الملاك التدريبيّ بقيادة المدرب (صالح راضي) ومساعديه (ناجي كاظم) و (وليد ضهد)، ومدرب حراس المرمى (عبد الكريم سهيل) وبمشاركة (26) لاعبة تمّ اختيارهن لتمثيل المنتخب الوطنيّ في الاستحقاقات المقبلة".وبين البيان أن " معسكر المنتخب الذي يتضمن وحدتين تدريبيتين يومياً، سيستمر لمدة أسبوع واحد، يعود بعدها المنتخب إلى بغداد قبل أن يدخل معسكراً تدريبياً خارجياً يشمل خوض عدد من المباريات التجريبيّة بهدف الوقوف على جاهزية المنتخب وإمكانيات اللاعبات، على أن يدخل بعدها في منافسات البطولة التي تنطلق في الـ(19) من شهر شباط وتستمر حتى الـ(29) منه وبمشاركة ثمانية منتخبات هي العراق ولبنان والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا وغوام والنيبال إضافة إلى السعودية مستضيفة البطولة.