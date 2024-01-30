2024-01-30 07:36:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، ارتفاعا في صيرفات العاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن " سعر صرف الدولار بلغ اليوم، في صيرفتي الحارثية والكفاح في العاصمة بغداد، 153.000 دينار لكل 100 دولار".

وأضاف أن "سعر البيع في صيرفات بغداد بلغ 153.000 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 151.000 دينار لكل 100 دولار امريكي".