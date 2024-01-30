إصابة 3 أشخاص بحريق المستودع النفطي قرب أربيل وفرق الإطفاء تتمكن من إخماده

2024-01-30 07:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الثلاثاء، باصابة 3 أشخاص جراء اندلاع حريق في مستودع داخل مصفاة نفطية قرب اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "حريقاً اندلع في مصفاة نفطية على طريق كوير - اربيل مما تسبب باصابة عاملين وعنصر من فرق الدفاع المدني بجروح".

الجدير بالذكر أن حريقا كبيراً اندلع منذ الليلة الماضية في مستودع للمشتقات النفطية يقع في قضاء مخمور على طريق ناحية (گوير) بالقرب من محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

بدوره قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في اربيل كاروان ميراودلي في مؤتمر صحفي عقده اليوم: إن "ثلاثة أشخاص أصيبوا بحروق بسبب الحريق منهم اثنان من العاملين في المصفاة، وعنصر من فرق الإطفاء حيث كانت نسبته حروقه 40 بالمئة، وقد تم نقله إلى مستشفى الطوارئ في أربيل".

وأضاف ان هذا الحريق كان كبيرا جدا لانه ناجم عن احتراق الوقود، و واجهتنا مشكلة في عملية السيطرة عليه لأنه لا يمكن اطفاؤه بالماء البارد، وكان يتطلب مادة خاصة لاخماده، والتي تم توفيرها فيما بعدُ.

وأوضح سبب اندلاع الحريق، قائلاً إنه "يعود الى اشتعال النيران عدد من الخزانات بمستودع المشتقات النفطية داخل المصفاة بسبب سكب مادة (الكاز) في مولدة أثناء عملها لتثور شرارة منها ويندلع هذا الحرق ويتسع يُخلِّف اضراراً ماديةً.

وتابع ميراودلي، بالقول إن "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق رغم توسعه".