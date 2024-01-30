المؤبد لمجرم ارهابي قام بتمجيد داعش في بغداد

2024-01-30 08:00:48 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 20204)، حكمًا بالسجن المؤبد بحق مجرم ارهابي عن جريمة الانتماء لعصابات "داعش" الارهابية والتمجيد لهم من خلال تشغيل أناشيد في احدى مناطق العاصمة بغداد.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الارهابي ضبط بحوزته ايضًا على صورة شخصية له يرتدي فيها الزي العسكري لهذه العصابات الاجرامية، فضلا عن عبارات ومقاطع فيديو وصور خاصة بالإرهابي ابو بكر البغدادي".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية /1 و 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا باحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".