السجن المؤبد بحق شخص قام بتمجيد داعش وزعيمه السابق "أبو بكر البغدادي" في بغداد

2024-01-30 08:06:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الثلاثاء، أن المحكمة الجنائية المركزية اصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مدان بجريمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، والتمجيد لهم من خلال تشغيل اناشيد في احدى مناطق العاصمة بغداد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان اليوم، أن "الارهابي ضبط بحوزته ايضا على صورة شخصية له يرتدي فيها الزي العسكري لهذه العصابات الاجرامية، إضافة إلى عبارات ومقاطع فيديو وصور خاصة بالارهابي (ابو بكر البغدادي)".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة / 1وبدلالة المادة الثانية /1 و 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا باحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".