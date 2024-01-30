لمزيد من التفاهمات.. ارجاء التئام مجلس البصرة إلى مطلع الأسبوع المقبل

2024-01-30 08:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر سياسي مطلع يوم الثلاثاء، بتأجيل انعقاد مجلس محافظة البصرة بتشكيلته الجديدة المنتخبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "جلسة مجلس محافظة البصرة تم تأجيلها الى يوم السبت المقبل، بعد كان مقرر عقدها اليوم".

وأضاف أن "سبب التأجيل من اجل الوصول الى تفاهمات ما بين كتلة تصميم برئاسة اسعد العيداني والاطار التنسيقي بشأن منصب المحافظ ونوابه ورئيس المجلس ونوابه".

وعقد قيادة الإطار التنسيقي الجامع للقوى السياسية الشيعية، مساء أمس الإثنين، اجتماعاً لمناقشة تشكيل الحكومات المحلية.

وقال القيادي في الإطار النائب عامر الفايز لوكالة شفق نيوز، إنه "لا يوجد أي اتفاق داخل الإطار التنسيقي على تقسيم المحافظات بين كتله وقواه السياسية"، موضحا أن "الأنباء التي تتحدث عن ذلك غير صحيحة".

وكانت وسائل إعلام، مقربة من الإطار التنسيقي، ذكرت أن قوى الإطار التنسيقي اتفقت على أن يتولى تحالف نبني 4 محافظات، ودولة القانون ثلاث محافظات، وتيار الحكمة محافظتين.

في حين قال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن الانباء التي تحدثت عن وجود اتفاق ما بين قوى الإطار التنسيقي على توزيع الحكومات المحلية وفق تقسيم محدد غير صحيحة، وهذه التسريبات هدفها جس النبض ليس إلا.

وبين أن حسم هذا الملف سيكون خلال الأسبوع الحالي مع حسم الأسماء المرشحة للمناصب في الحكومات المحلية.

ووجه مجلس القضاء الأعلى، في 22 كانون الثاني الجاري، رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين بالانتخابات المحلية لتأدية اليمين القانونية .

وأعلنت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، في 21 كانون الثاني الجاري، مصادقتها على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، التي شهدها العراق في 18 كانون الأول 2023.