2024-01-30 08:30:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، ارتفاع حصيلة حادث السير شمال المحافظة الى مصرع واصابة 8 مدنيين.

وقال الناطق باسم صحة ديالى فارس العزاوي لـ"بغداد اليوم"، إن "حصيلة حادث السير لعدة مركبات على طريق كركوك - بغداد قرب ناحية العظيم (80كم شمال بعقوبة) ارتفعت الى مصرع اثنين من المدنيين واصابة 6 بينهم حالات حرجة".

واضاف، ان" طريق كركوك- بغداد بات طريق الموت بسبب الحوادث اليومية التي تصل الى 5 على الاقل ما استدعى انشاء غرفة طوارى خاصة لضحايا الطريق لان عدد الاصابات بات عامل ضغط استوجب زيادة عدد القدرة الاستيعابية في ردهات الطوارى".

واشار العزاوي الى ان" السرعة العالية والتجاوز الخاطئ هي الاسباب الاهم في حوادث السير التي تكون اغلبها مروعة بسبب عدد الاصابات والوفيات".

وأفاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث سير عنيف على طريق بغداد - كركوك في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، بأن "مدنيين اثنين فارقوا الحياة وأصيب خمسة آخرون بجروح في حصيلة أولية بحادث اصطدام بين عدة مركبات على الطريق الرابط بين بغداد وإقليم كردستان ضمن محافظة ديالى مقابل معسكر (أشرف سابقا)".

وأضاف، أن"الحادث ناجم عن السرعة الشديدة والاجتياز الخاطئ"، لافتا إلى أنه "تم نقل جثث الضحايا والمصابين الى مستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات اللازمة".