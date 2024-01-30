اليوم .. المنتخب المغربي يلتقي نظيره الجنوب أفريقي في أمم أفريقيا

2024-01-30 08:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعيخوض المنتخب المغربي صاحب المركز الرابع في مونديال (2022) الأخير في قطر مواجهة قوية أمام نظيره الجنوب أفريقي لحساب الدور الثمن نهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في الكوت ديفوار.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" ملعب (لوران بوكو) في سان بيدرو سيحتضن اللقاء ويدخل منتخب المغرب الذي تصدر مجموعته بسبع نقاط من الفوز في مباراته الأولى على تنزانيا(3 - 0)، والتعادل أمام الكونغو الديموقراطية(1-1)، ثم الفوزعلى زامبيا بهدف دون رد أول اختبار حقيقي بمواجهة فريق قوي ومنظم بحجم الـ (بافانا بافانا)".وأضاف أن "خمس مباريات جمعت المنتخبين لحساب البطولة، فقد فازت جنوب أفريقيا في(1998 و 2002)، فيما فاز المغرب في (2019) ولعب المنتخبان في مجموعة واحدة في تصفيات البطولة فتبادلا الفوز كلاً على ملعبه(2 – 1)".وأوضح أن "الفائز من هذه القمة سيواجه الفائز من لقاء منتخب الرأس الأخضر وموريتانيا في الثالث من شباط المقبل على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو".