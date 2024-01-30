تفكيك عصابة تستدرج المواطنين وتسرقهم في بابل

2024-01-30 08:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أعلنت قيادة شرطة بابل ، عن تمكن مفارز شعبة مكافحة إجرام ناحية السدة من تفكيك عصابة مكونة من أربعة افراد كانت تستدرج المواطنين من أصحاب الدراجات أو التكاتك في منطقة نائية ضمن الناحية شمال المحافظة وسرقة مقتنياتهم .



وأكدت القيادة ، ان مفارز الشعبة تمكنت من إلقاء القبض على إثنين من أعضاء العصابة واعترفوا صراحة بجرائمهم .



وأوضحت ، أن العصابة كانت تستدرج المواطنين من خلال إستئجارهم لغرض توصيل أطعمة أو نقل ، وبعد استدراج الضحية ، كانوا يهددونه بالسلاح ويأخذون منه أمواله وأجهزة هواتفه المحمولة والدراجة أو التكتك التي يستقله .



ومازال الجهد مستمر بغية القبض على المتهمين الآخرين وتقديمهم جميعاً أمام القضاء .



ويأتي هذا القبض في إطار الجهود المبذولة لقيادة شرطة بابل، في مكافحة الجريمة ، وحماية المواطنين ، وتعزيز أمن واستقرار المحافظة .



إعلام قيادة شرطة محافظة بابل