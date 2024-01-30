النقل: سرعة قطار المسافرين ضمن طريق التنمية تصل الى 300 كم بالساعة

2024-01-30 08:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعاطلعت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، على أهم مواصفات ومسارات طريق التنمية ونقاط الربط مع تركيا، فيما أشارت الى أن سرعة قطار المسافرين ضمن طريق التنمية تصل الى 300 كم بالساعة.وقالت وزارة النقل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مدير الشركة ‏العامة لسكك حديد العراق يونس خالد جواد، التقى اليوم مدير فرع العراق لشركة DAEWOOE,C الكورية هيونسوك جونغ"، مبيناً أن "جواد اطلع على أهم مواصفات ومسارات طريق التنمية ومواصفاته العالمية إذ تصل سرعة القطار للمسافرين الى 300 كم بالساعة، واطلع على نقاط الربط مع الجارة تركيا".وأكد جواد أن "هناك جدية في تنفيذ مشروع طريق التنمية من قبل الحكومة العراقية، ووزير النقل رزاق محيبس السعداوي".واستعرض جواد أمام أعضاء الوفد التصاميم والمسارات ونسب النجاحات المتحققة في مشروع ميناء الفاو الكبير.واختتم اللقاء برغبة مدير الفرع والوفد المرافق له بالعراق بدراسة التنفيذ المتعلق بطريق مشروع التنمية.يذكر أن الشركة العامة لسكك الحديد تشهد زيارات من ممثلي دول العالم وتبدي رغبتها في المشاركة في المشروع الواعد، إذ استقبلت الشركة يوم الأحد الماضي سفير دولة رومانيا، فيما تسير خطوات المشروع وفق الأوقات المحددة، من ناحية خلو المحافظات من التعارضات وعمليات فحص التربة.