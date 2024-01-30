خلافات عائلية تنهي حياة شخصين شرقي البصرة

2024-01-30 09:00:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، يوم الثلاثاء، بمقتل شخصين بهجوم مسلح شرقي مدينة البصرة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على شخصين اثنين قرب منزلهما بقضاء شط العرب شرقي مدينة البصرة، واردياهما على الفور".

وبين المصدر، ان "التحقيقات الاولية في الحادث بينت أن سبب الهجوم يعود لخلافات عائلية بين الطرفين، وقد تم التعرف على الجناة وتجري ملاحقتهم لغرض اعتقالهم، من قبل الأجهزة الامنية".