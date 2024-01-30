توزيع 350 ألف لتر من النفط الأبيض للأسر النازحة في دهوك وأربيل

2024-01-30 09:00:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



وزعت الفرق الميدانية التابعة لفرعي وزارة الهجرة والمهجرين في محافظتي دهوك وأربيل (350,000) لتراً من الوقود بين الأسر النازحة في مخيمات النزوح لغرض الاستخدام في التدفئة والطبخ .



حيث تم شمول الأسر القاطنة في مخيم كبرتو2 بمحافظة دهوك بـ (220) ألف لتر من مادة النفط الأبيض، اضافة الى شمول الأسر النازحة في مخيمات حسن شام u2 و u3 والخازر بمحافظة أربيل بـ (106,200) لتراً من مادة النفط الأبيض، بواقع (100) لتر للأسرة الواحدة، فضلاً عن تجهيز مدارس النازحين بـ (24) ألف لتر من النفط الأبيض بواقع (800) لتر للمدرسة الواحدة.

يتبع ...