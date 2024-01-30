ثلوج "أزمر وكويزه" في السليمانية تجذب السائحين (صور)

2024-01-30 09:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ على خلاف الأعوام الفائتة، تأخر هطول الأمطار وتساقط الثلوج في إقليم كردستان، لتنفرد قمتا جبلي "أزمر وكويزه" بلبس وشاح الثلج الأبيض، لتجذب عشرات السياح من مناطق الوسط والجنوب، فضلاً عن أهالي المدينة وسط مطالبات بتطوير السياحة الشتوية في السليمانية.

وقال محمد أحمد، وهو احد المواطنين القادمين من العاصمة بغداد للاستمتاع بالأجواء الثلجية في السليمانية، لوكالة شفق نيوز ان الاجواء جميلة في السليمانية خصوصا وقت تساقط الثلوج على جبل ازمر أو كويزه، موضحا ان السليمانية هي المدينة الوحيدة التي يزورها كونها مدينة العشق واجواءها جميلة .

فيما قالت مريم علي وهي احدى السائحات من محافظة ديالى، لمراسل وكالة شفق نيوز "أتينا من محافظة ديالى للاستمتاع بالثلج واستمتعنا وكان الاجواء توحي الى وجود عيد في السليمانية خصوصا وان اغلب جبال المدينة متشحة بالبياض".

وقال مروان عاصم، وهو أحد الأطفال والذي كان برفقة أبيه وهو يلعب في الثلج، بلهفة لوكالة شفق نيوز، انه جاء برفقة اخوته من محافظة ديالى للاستمتاع باجواء الثلج في السليمانية، وانه قام بصناعة دب ثلجي مع اخوته.

وأكد مراسل وكالة شفق نيوز أن العديد من أهالي مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، توجهوا إلى سفوح جبال كويزه لقضاء أوقات ممتعة والذي تغطى بالثلوج.

و دعا دلشاد احمد وهو احد مواطني محافظة السليمانية في حديثه لمراسل وكالة شفق نيوز الجهات المسؤولة في هيئة السياحة وحكومة الإقليم الاهتمام أكثر بالسياحة الشتوية من خلال إقامة مشاريع سياحية شتوية من الممكن أن تتم الاستفادة من وارداتها في دعم واردات الدولة من جهة وتنشيط حركة السوق من جهة أخرى، مؤكدا أن الكثير من الدول تعتمد في ميزانيتها على واردات السياحة.