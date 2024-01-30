زراعة ميسان تخصص محمية للخيول بالتعاون مع اتحاد الفروسية

2024-01-30 09:42:02 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانيأعلنت مديرية زراعه ميسان عن تخصيص قطعة ارض زراعية لغرض إنشاء محمية للخيول الأصيلة بالتعاون مع اتحاد الفروسية في المحافظة .وقال مدير زراعة ميسان ماجد جمعة عبد الحسن في تصريح خص به وكالة الانباء العراقية (واع) إن" مجموعة من هواة تربية الخيول العربية الاصيلة المنضوين تحت اشراف اتحاد الفروسية العراقي تقدمت بطلب لانشاء محمية للخيول العربية الاصيلة بالتنسيق والتعاون مع مديرية زراعة ميسان".وأضاف أنه " لأهمية المشروع تم اختيار محطة الغابات التابعة الى المديرية لتحديد مساحة شاغرة من الارض لإقامة المحمية بعد دراسة المشروع دراسة علمية وتشخيص مزاياها واهميتها لمديرية الزراعة ومحافظة ميسان واشعار الجهات العليا باهمية المشروع قبل الشروع بالموافقة والتنفيذ".وأوضح أن " المهتمين بالحفاظ على اصول الخيول العربية الاصيلة أبدوا استعدادهم بتجهيز المحمية بخيول عربية اصيلة تمتاز بالجمال والرشاقة مع تعهدهم بالانشاءات الضرورية لهكذا مشروع ليكون مضماراً لمسابقات الجمال والرشاقة وتوفير امصال لقاحات من خيول اصيلة لمربي الخيول بالمحافظة مع توفير مركز طبابة للخيول ".