2024-01-30 10:06:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

كشفت وثيقة صادرة من ديوان الوقف السني في محافظة البصرة، عن عدم استجابة الشركة العامة للمنتجات النفطية لطلب الوقف بإيقاف اجراءات تشييد محطة وقود على أرض عائدة للوقف في محافظة البصرة.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها "بغداد اليوم"، الثلاثاء (30 كانون الثاني 2023)، فأن "ديوان الوقف السنّي التابع لرئاسة الوزراء، أبدى ممانعته من تشييد محطة وقود على أرض تعود للوقف في البصرة، إلا أن الشركة لم تولي الوقف أي اهتمام ومنحت موافقات بناء محطة وقود "ساحة سعد" للمستثمر مصلح الزكم الذي أستدعته نزاهة البصرة للتحقيق معه قبل أيام.

حيث أن الوثيقة صادرة من ديوان الوقف السني في المنطقة الجنوبية وموجهة الى الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية وتطالبهم بأيقاف اجراءات محطة "لؤلوة البصرة" او ما تعرف بمحطة ساحة سعد، لكن الأخيرة لم تستجيب".

وعن ما يثبت عائدية محطة "ساحة سعد" المشيدة فوق أرض عائدة للوقف السني ومغتصبة من قبل المشكو منه بقضايا فساد في محكمة نزاهة البصرة مصلح الزكم، هو "خروجه لافتتاح محطة ساحة سعد وسط تغطية إعلامية واعترافه بأن المحطة تعود له واصفاً نفسه بالمستثمر الأول والأكبر في العراق بمجال القطاع النفطي الخاص".

وتؤكد "بغداد اليوم" أن حق الرد مكفول لكل من ورد اسمه من اشخاص ومؤسسات في هذه المادة الخبرية.