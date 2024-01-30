الحفر العراقية: استصلاح 3 آبار نفطية في حقلي الزبير وغرب القرنة

2024-01-30 10:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



انجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية استصلاح بئرين نفطيين في حقل غرب القرنه م/1

لصالح هيئة تشغيل حقل غرب القرنه المرحله الأولى

كما انجزت ملاكات الشركة استصلاح بئرا نفطيا اخر في حقل الزبير لصالح هيئة تشغيل حقل الزبير.

ويذكر ان عمليات الاستصلاح تتم للابار النفطية التي تم حفرها سابقا، بهدف تفعيل الطبقات المنتجة للنفط وتغيير مناطق الانتاج بانزال العوازل المطاطية.



وزارة النفط

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يتبع ...