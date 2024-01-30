مؤتمر عشائري في الديوانية يؤكد حصر السلاح بيد الدولة

2024-01-30 10:54:02 - المصدر: واع

الديوانية – واع - صفات العزاويعقد قسم شؤون العشائر في محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، المؤتمر العشائري الأمني بالتعاون مع قيادة شرطة الديوانية لحصر السلاح بيد الدولة بحضور محافظ الديوانية وشيوخ ووجهاء المحافظة.وقال قائد شرطة المحافظة اللواء نجاح محمود البياتي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المؤتمر تطرق إلى حصر وتسليم السلاح المتوسط والثقيل لمراكز الشرطة ومنح الإجازة الخاصة بحيازة قطعة سلاح واحد لكل دار وبموافقات رسمية وأصولية من قبل وزارة الداخلية على أن لا تشمل الحمل، وإنما الحيازة فقط".وأضاف البياتي أن "ذلك يتم عبر منصة خاصة أسست لهذا الغرض للحد من انتشار السلاح".فيما أكد محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هذا المؤتمر يسلط الضوء على حصر السلاح، لأن أبسط المناسبات يلجأ المواطن إلى الرمي العشوائي"، لافتاً الى أنها "خطوة مهمة نعمل عليها وبالتعاون مع المواطن".