المرور العامة تكشف عن خطة زيارة استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)

2024-01-30 11:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع- آمنة السلامي

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن خطتها خلال زيارة استشهاد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام).

وقال المتحدث باسم مديرية المرور العميد زياد القيسي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية المرور العامة وضعت خطة مرورية متكاملة لاستقبال زيارة استشهاد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، لافتاً الى أن "الخطة تتلخص بتكثيف الدوريات والدراجات المرورية والمنتسبين وزجهم في تنظيم حركة السير والمرور مع قاطع مرور الكاظمية المقدسة".

وأضاف أن "التعزيز سيكون من دوائر التسجيل ومقرات المديريات من خلال زج منتسبيها في تنظيم حركة السير والمرور، وكذلك التنسيق العالي مع القطاعات الماسكة للأرض، ومراقبة الحركة المرورية من خلال الشاشات المتواجدة في مديرية المرور العامة في مقر السيطرة والمخابرات"، مبيناً أن "الإشراف على هذه الخطة سيكون من قبل الكادر المتقدم وعلى رأسهم مدير المرور العام اللواء محمد محمود التميمي فضلاً عن تخصيص الخط الساخن (440) و(455) لاستقبال أي سؤال واستفسار".

وأكد أن "تنظيم حركة السير والمرور حتى الآن لا يشمل أي قطع، وسوف يكون هناك تحويل في مسار السير إن وجدت ضرورة لذلك".