إنعقاد اجتماع لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي

2024-01-30 11:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واععقدت لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربيّ لكرة القدم اليوم الثلاثاء اجتماعها في مقرها ببرج البدع بالعاصمة القطرية الدوحة برئاسة الدكتور (خالد عبد العزيز مقرن)، وبحضور الأمين العامّ في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عضو لجنة المسابقات (محمد فرحان) وبقية أعضاء اللجنة.وذكر بيان مقتضب للقناة الإعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء أن" لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربيّ لكرة القدم عقدت اليوم الثلاثاء اجتماعها في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بأجندة الاتحاد المقبلة".