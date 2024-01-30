2024-01-30 11:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، عن آخر تطورات المشهد السياسي في المحافظة، مشيراً إلى حسم منصبي المحافظ ورئيس المجلس، فيما حدد زمان ومكان أول جلسة يعقدها مجلس المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "ماراثون التفاهمات السياسية في محافظة ديالى مستمر بين أعضاء المجلس الذين تمت المصادقة عليهم من قبل مفوضية الانتخابات، وهناك توافقات وتفاهمات بين الجميع".

وأضاف المصدر، أن "قرار تشكيل الحكومة المحلية في ديالى لا يحسم من داخل المحافظة، بل عبر قرار من الكتل السياسية في بغداد وهو مايزال قيد التفاهم والدراسة والكتل السياسية في ديالى تنتظر ورود التعليمات العليا من العاصمة".

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "منصب المحافظ صار شبه محسوم لكتلة بدر باعتبارها متصدرة بأعداد الأعضاء الفائزين وحققت 4 مقاعد، لكن لم يتم حسم شخص المحافظ اذا كان الحالي مثنى التميمي او غيره، فيما سيكون رئيس المجلس للمكون السني".

وأشار المصدر الى أنه "من المتوقع أن تحسم التفاهمات في بغداد هذا الأسبوع والجلسة القادمة ستكون يوم الثلاثاء القادم حتى لو لم يدعو المحافظ لعقد جلسة، لأن القانون يبيح للعضو الأكبر سنا بعقد الجلسة الأولى حال مضي 15 يوما على مصادقة مفوضية الانتخابات على أسماء الفائزين".

وبين أن "المدة المحددة من المفترض أن تنتهي يوم 5 شباط المقبل وحال لم يدعو المحافظ الحالي لعقد جلسة سيدعو العضو الأكبر سنا في مجلس ديالى وهو تركي جدعان العتبي، لعقد جلسة للتصويت على رئيس المجلس ونائبيه، فيما يبيح النظام الداخلي لتأجيل اختيار المحافظ الى جلسات لاحقة وفق التفاهمات السياسية".

ولفت المصدر الى أن "الجلسة الأولى من المرجح أن تكون في دار الضيافة التابعة للمحافظة في بعقوبة للتصويت على رئيس المجلس ونائبيه، لأن قاعة بناية المجلس غير جاهزة في الوقت الراهن".