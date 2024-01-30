اصحاب المولدات الاهلية يحتجون داخل مبنى قائممقامية بعقوبة بسبب فرض ضرائب عليهم

2024-01-30 11:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتج عدد من أصحاب المولدات الأهلية، يوم الثلاثاء، داخل مبنى قائممقامية مدينة بعقوبة في محافظة ديالى، جراء ضرائب جديدة فرضتها الجهات الحكومية على تجديد الإجازات السنوية.

وقال محمد العبيدي وهو أحد أصحاب المولدات لوكالة شفق نيوز، "تفاجئنا عندما أردنا تجديد الاجازات الخاصة بمولداتنا بوجود استمارة تستوجب دفعنا ضرائب على الماء والكهرباء والمجاري والأرض التي نضع مولداتنا فيها، رغم أن بعضها خاصة ومؤجرة من أشخاص، والمبالغ التي فرضت عالية وهي أعلى من أرباح بعضنا".

وأضاف العبيدي أن "العشرات من أصحاب المولدات احتجوا اليوم للمطالبة بإلغاء الضرائب المفروضة او تقليلها لتكون معقولة".

وأشار إلى أن "القائممقام قابلنا وأكد انه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للنظر بمطالبنا ولكن نحن اعطينا مهلة حتى يوم 1/2/2024 وفي حال لم يتم إلغاء هذه الضرائب أو تقليلها فأننا سنقوم بإطفاء مولداتنا عن المدينة".