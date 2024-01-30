الإعلام الأمني لشفق نيوز: خطة الزيارة الرجبية تتم بمشاركة استخبارية فاعلة وغطاء جوي

2024-01-30 11:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، المُضي بوضع الخطة الامنية الخاصة بزيارة الإمام الكاظم "الزيارة الرجبية" في العاصمة بغداد، مبينة أن القوات الأمنية وضعت خططها لإنجاح الزيارة بمشاركة استخباراتية وغطاء جوي من قبل طيران الجيش.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاستعدادات لزيارة الإمام الكاظم بدأت من خلال الاجتماعات الخاصة بها"، مبيناً أن رئيس اللجنة الأمنية العليا هو وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ومعه نائب القائد العمليات المشتركة".

وأضاف الخفاجي، أن "هناك عمل كبير من قيادة العمليات المشتركة، مع قيادة عمليات بغداد والقطاعات الماسكة، وكذلك تعزيز قيادة عمليات بغداد بجهود أمنية واستخباراتية، بالإضافة إلى تغطية جوية شاملة من قبل طيران الجيش والقوة الجوية، بالإضافة إلى القيام بعمليات نوعية على أطراف مدينة ببغداد، خصوصاً في بعض المناطق التي قد يكون فيها ببعض الخلايا من تنظيم داعش الإرهابي".

ولفت إلى أن هذه الجهود، وهذا الاستنفار الأمني للعناصر الاستخبارية وكذلك العمل الكبيير من أجل تسهيل حركة الزائرين كلها تصب في تسهيل دخول وخروج الزائرين"، مؤكداً وجود "خطط خدمية وصحية وخطة نقل، وكل ذلك يتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

يسار إلى أن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، وجّه يوم السبت الماضي، بعدم قطع الطرقات خلال ذكرى إحياء وفاة الإمام الكاظم، وتكثيف الجهود خاصة الاستخباري في أيام الزيارة بالعاصمة بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الزيارة الرجبية عبد الأمير الشمري أكد على انسيابية حركة الزائرين والعجلات وتوزيع المهام والواجبات على الدوائر المشاركة بهذه المناسبة الخالدة"، موجهاً بـ"عدم قطع أي طريق والعمل على تنفيذ الخطة الخاصة بهذه الذكرى في جانبي الكرخ والرصافة".