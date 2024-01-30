2024-01-30 11:48:21 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، أنه لا يعلق على الحالات المتعلقة بأداء التحكيم وذلك رداً على الانتقادات التي طالت أداء حَكَم مباراة العراق والأردن ضمن منافسات الدور الـ16 ببطولة كأس آسيا، علي رضا فغاني وقيامه بطرد اللاعب العراقي، أيمن حسين، معبراً في الوقت ذاته عن إدانته "بقـوة لأي شكل من أشكال التهديد أو التحرش أو نشر المعلومات الشخصية التي تستهدف حُكامنا"