البرلمان يؤجل استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي إلى الأسبوع المقبل

2024-01-30 12:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، تأجيل استجواب رئيس الشبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، وذلك بطلب منه.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في البرلمان، إن رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل استجواب رئيس الشبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، للأسبوع المقبل.

وأضاف ان تأجيل الاستجواب جاء بناء على الطلب المقدم من رئيس الشبكة نبيل جاسم.

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، قد اكد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وجود ضغوطات سياسية للتدخل بعمل البرلمان وتأجيل جلسة استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم، وفيما لوّح بإعلان أسماء هذه الجهات في وسائل الإعلام، أعرب عن استغرابه من "إخفاء" خبر الاستجواب من اخبار ومواقع الشبكة.

وقال النائب رائد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز ان "استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي تم الاعلان عنه سابقا بشكل رسمي وتم تقديم الاستجواب منذ أكثر 100 يوم، واستنادا للصلاحيات الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب، وكان مؤيدا بالوثائق القانونية".

وأضاف أن "تأخر الاستجواب طوال هذه المدة سببه تدخلات سياسية وضغوط في عهد الرئيس السابق لمجلس النواب الذي تحدث معي بشكل مباشر وتفهمت بعض الأمور بوقتها"، مؤكدا إصراره واستمراره في استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي.