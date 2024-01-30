وزير الخارجية يؤكد تقديم الدعم لفريق (يونيتاد) لحين إكمال مهامه في العراق

2024-01-30 12:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، استمرار الوزارة بتقديم الدعم لعمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش (يونيتاد) لحين إكمال مهامه في العراق، فيما لفت إلى أهمية الدور التوثيقي التاريخي الذي يلعبه الفريق من أجل انصاف الضحايا والتعريف بالانتهاكات التي ارتكبت بحقهم.

وقال بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل اليوم رئيس وأعضاء فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش (unitad) كريستيان ريتشر، في مبنى الوزارة ببغداد".

ولفت حسين، إلى "أهمية الدور التوثيقي التاريخي الذي يلعبه الفريق، وما يمكن أن يقدمه من أجل انصاف الضحايا والتعريف بالانتهاكات التي ارتكبت بحقهم"، موكداً "استمرار دعم الوزارة لعمل الفريق لحين إكمال مهامه في العراق".

من جانبه، شدد ريتشر على "أهمية عمل الفريق ودوره في تعزيز المساءلة تجاه الجرائم والفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في العراق، فضلاً عن عكس صور واقعية لحجم الانتهاكات التي ارتكبها التنظيم بحق أبناء المناطق التي فرض سيطرته عليها"، معرباً عن "شكره لقيادة الوزارة على الدعم الذي تقدمه لعمل الفريق في العراق".