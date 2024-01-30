استقرار الليرة التركية برغم وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها

2024-01-30 12:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقر الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية خلال التداولات المبكرة، يوم الثلاثاء، على الرغم من التقارير التي أظهرت وصول أسعار الفائدة في تركيا إلى ذروتها بعدما رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي.

وبلغت قيمة الليرة التركية الى 30.36 أمام الدولار.

وتعاني تركيا من ارتفاع معدل التضخم، وتوقع البنك المركزي التركي ارتفاع التضخم ليتراوح من 70 إلى 75% خلال شهر أيار/مايو المقبل، مقارنة بمعدل 65 الذي سجله خلال الشهر الماضي.

ولكن البنك المركزي التركي توقع أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى تراجع معدل التضخم قبل نهاية العام الجاري لمستوى %36.

وتواجه الليرة التركية انخفاضًا مستمرًا منذ عام 2018، ولكنها فقدت كثيرًا من قيمتها في صيف عام 2023 مع تخفيف قبضة السلطات التركية على سعر الصرف.

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي التركي سوف يبدأ دورة خفض الفائدة خلال الربع الأخير من عام 2024.