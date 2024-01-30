2024-01-30 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، برفع مستوى قسم الدعاوى الخارجية إلى دائرة، مشدداً على الإسراع بإعداد هيكلية لتمكين العاملين من أداء واجباتهم الوظيفية.

وقال قسم الإعلام والاتصال الحكومي بالوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماعاً مع الكوادر الوظيفية للدائرة القانونية، لمناقشة آليات عمل اللجان التحقيقية ولجان التضمين"، مبيناً أن "الاجتماع تخلل مناقشة خطوات عمل اللجان التحقيقية بإنجاز أعمالها ورفع تقاريرها إلى ديوان الرقابة المالية والجهات الرقابية الأخرى".

ووجه الوزير "برفع مستوى قسم الدعاوى الخارجية إلى دائرة وتوفير الكوادر الوظيفية والفنية اللازمة والإسراع بإعداد هيكلية لتمكين العاملين من أداء واجباتهم الوظيفية".