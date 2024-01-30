2024-01-30 12:42:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقعت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، ردًا عسكريًا أمريكيًا في العراق يستهدف مقرات الحشد الشعبي كجزء من عملية الردّ على قصف "برج 22" في الأردن والذي اسفر عن مقتل واصابة عدد من الجنود الأمريكيين.

وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الجانب الأمريكي دائما ما يسعى الى استغلال أي حدث أمني في المنطقة من أجل شن عملياته العدوانية على العراق والعراقيين من خلال استهداف الحشد وقياداته، في عمليات تخرق السيادة وتهدد امن العراق واستقراره".

وبين المحمداوي انه "وفق التوقعات والتصريحات الامريكية، فان واشنطن تنوي تكرار عملياتها العدوانية في العراق، وغير مستبعد استهداف مقرات الحشد او قياداته بحجج ومبررات لا صحة لها واتهامات باطلة تريد من خلالها أمريكا إيجاد منفذ لضرب الحشد، وهذا العمل اذا ما تكرر اكيد سيكون له انعكاسات سلبية على مجمل الأوضاع في العراق".

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم أمس الاثنين، إن الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن "يحمل بصمات كتائب حزب الله العراقية"، معتبرة أنه "تصعيد" لأنه أدى إلى مقتل ثلاثة جنود.

وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الدفاع، سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، إن قرار الرد على الهجوم ضد القوات الأميركية سيتخذه الرئيس "وهو يتشاور مع فريقه الأمني بشكل مستمر".

وتعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأحد، بالرد بعد الهجوم الذي حمل مسؤوليته لفصائل قال انها مدعومة من إيران، في ظل تزايد الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة.

ويوم أمس الاثنين، حملت سنينغ إيران مسؤولية الهجمات "لأنها تمول وتدعم الجماعات التي تعمل في العراق وسوريا وتقوم بمهاجمة قواتنا".

وقالت سينغ: "نحن لا نسعى إلى صراع ولكن سنرد على استهداف قواتنا وسفننا والسفن التجارية ولا نريد أن نرى حربا إقليمية".

وأضافت: "لن نتسامح مع الهجمات المستمرة على القوات الأمريكية وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن قواتنا في المقدمة وسنفعل ذلك في الوقت والمكان الذي نختاره".

وأشارت إلى أن القوات الأمريكية تعرضت منذ 17 أكتوبر الماضي لـ165 هجوما منها 98 في سوريا و66 في العراق وهجوم واحد أخير في الأردن، مضيفة أن "دفاعاتنا نجحت بشكل كبير في التصدي للهجمات المتكررة التي تعرضت لها قواتنا وفي أغلب الأحيان كانت هناك بعض الإصابات والأضرار الطفيفة"

وقالت المسؤولة الأمريكية: "ما زلنا نقيم ما حدث وكيف تمكنت المسيرة من اختراق القاعدة العسكرية" في الأردن، مشيرة إلى ارتفاع عدد العسكريين الأميركيين المصابين في الهجوم إلى أكثر من 40 شخصا.

وأضافت "نركز على العمل مع شركائنا العراقيين فيما يتعلق بكيفية الرد على الهجوم ولا نزال ملتزمين بعمل اللجنة العسكرية العليا".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميرك، جون كيربي، قال إن "الرد الأميركي على هجوم الطائرة المسيرة في الأردن لن يؤثر على مساعي الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين بغزة".

وأضاف أن واشنطن "لا تسعى للتصعيد ولا تتطلع إلى حرب مع إيران"، من دون أن يؤكد أو ينفي ما إذا كانت إدارة بايدن تعتزم ضرب الأراضي الإيرانية بعدما أدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين.

واتفقت واشنطن وبغداد، الخميس، على إطلاق مجموعات عمل في إطار "اللجنة العسكرية العليا"، لتدرس مستقبل التحالف في ضوء "الخطر" الذي يشكله تنظيم داعش، وقدرات قوات الأمن العراقية.