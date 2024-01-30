2024-01-30 12:48:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أنهى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المخدرات.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الدائرة الإعلامية للمجلس أن "البرلمان عقد جلسته رقم (4) من الـــدورة الانتخابية الخامسة / السنـة التشريعية الثالثة / الفصـــل التشريعـــي الاول برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة محـسـن الـمـنـدلاوي"، وفقا لبيان تلقته "بغداد اليوم".