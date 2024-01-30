مهرجان بغداد السينمائي يختار رؤساء وأعضاء لجان تحكيم المسابقات

2024-01-30 12:54:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأعلن نقيب الفنانين مدير عام السينما والمسرح جبار جودي، عن أن اللجان التحكيمية لمهرجان بغداد السينمائي انتهت من رؤساء وأعضاء لجان تحكيم المسابقات الأربع.وقال جودي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"اللجنة التحضيرية انتهت من اختيار رؤساء وأعضاء لجان تحكيم المسابقات الأربع، وهي: الأفلام الروائية الطويلة والروائية القصيرة والوثائقية وأفلام الإنيميشين وأفلام فضاءات سينمائية عراقية جديدة"، لافتاً الى أن "اللجان ضمت أسماء مهمة وفاعلة من صناع السينما العراقية والعربية من مخرجين وكتاب السيناريو وممثلين ونقاد".وأشار إلى أن "لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ستكون برئاسة نجدت أنزور من سوريا، وعضوية فاطمة الربيعي وحامد المالكي ومحمد الدراجي من العراق ومحمد المنصور من الكويت، فيما سيرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة صلاح كرم وعضوية مقداد عبد الرضا من العراق ومنال سلامة من مصر، فيما سيرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية ماهر مجيد وعضوية باسم قهار وفارس طعمة التميمي من العراق، أما لجنة تحكيم مسابقة أفلام التحريك (الإنيميشين) فسيرأسها ناصر حسن، وتضم في عضويتها زياد تركي من العراق ومحمد أبو غزالة من مصر".وأوضح أن "مسابقة فضاءات سينمائية جديدة الخاصة بالأفلام التي انتجتها نقابة الفنانين، سيرأسها الشاعر والمخرج العراقي المغترب إستناد حداد، وتضم عبد الستار ناجي من الكويت، وحكمت داوود من العراق".بدوره، قال مدير المهرجان الدكتور حكمت البيضاني: إن"المهرجان سيشهد تنافس مجموعة متميزة من الأفلام العراقية والعربية على جوائز قيمة، ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تشارك ثلاثة أفلام عراقية وتسعة عربية، وهكذا الحال في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة التي تشهد مشاركة ستة عشر فيلماً، ومسابقة الأفلام الوثائقية التي تشهد مشاركة عشرة أفلام، فيما ستشهد مسابقة أفلام التحريك (الإنيمشين) مشاركة عشرة أفلام"، لافتاً الى أنه "وفي مسابقة أفلام فضاءات سينمائية جديدة التي أنتجت بموجب منحة نقابة الفنانين، ستشارك أفلام:(نصب الحرية) إخراج حيدر موسى دفار، (جابوجا) إخراج أنس الموسوي، و(الزهرة الإرجوانية)إخراج د. علي حنون، (حارس أور) إخراج فائز ناصر الكنعاني، (حزام العفة) إخراج وثاب الصكر،(بكاء السيدة الجميلة) إخراج علي البياتي، (زوج احتياطي) إخراج بهاء الكاظمي، (مظلة) إخراج حيدر جبار فهد، (شعلة) إخراج هاني القريشي".