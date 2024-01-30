إكمال اجراءات اصدار "الماستر كارد" لأكثر من 400 مستفيد في بغداد

2024-01-30 12:54:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي عن المباشرة بإصدار بطاقة الماستر كارد لاكثر من (400) مستفيد من راتب المعين المتفرغ في بغداد لمن اكملوا الفحص الطبي.

من جانبها، بينت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة الحقوقية ذكرى عبدالرحيم ان المواطنين المتقدمين للشمول الالكتروني ضمن منصة اور الالكترونية، الذين تمت احالتهم للجان الطبية المختصة، واستلموا القرارات الطبية، عليهم مراجعة الهيئة في بغداد واقسامها في الكرخ والرصافة، لغرض اكمال اجراءات إصدار بطاقة الماستر كارد، وذلك ابتداءا من يوم الاربعاء الموافق 31-1-2024، وحسب قوائم الاسماء المبينة في الرابط.

واكدت عبدالرحيم ان باقي اسماء المشمولين بالاصدار سيتم الإعلان عنها تباعا، داعية الى الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان اكمال المعاملات بانسيابية عالية.



ملاحظة:



1- الحضور للمعين فقط مستصحبا معه المستمسكات الثبوتية للمعاق.

2- صورة من القرار الطبي.

3_ على الساكنين في جانب الرصافة مراجعة قسم الرصافة الكائن في مدينة الاعظمية مجاور دار الزهور للايتام قرب مستشفى النعمان.

4. على الساكنين في جانب الكرخ مراجعة قسم الكرخ في مدينة البياع على قاعة نادي مدينة الذرى للمعوقين مقابل معارض البيع المباشر للسيارات.

5_على الساكنين في مدينة الصدر فقط مراجعة مقر الهيئة/ شؤون المواطنين في منطقة الوزيرية/ مجمع وزارة العمل/ الشارع الخلفي للوزارة/ مقابل معهد النفط.

يتبع ...